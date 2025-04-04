ثبات سعر الدولار اليوم في البنوك والمصارف بتاريخ اليوم 4 من ابريل 2025

ثبت سعر الدولار اليوم الجمعة 4 أبريل رابع أيام عيد الفطر المبارك أمام الجنيه المصري مسجلًا متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري وسجل حوالي 50.51 جنيه للشراء، وفي البيع 50.65 جنيه، وذلك تزامنًا مع إجازة البنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك، ويأتي هذا الاستقرار بعد موجة ارتفاع شهدها الدولار خلال الأسبوع الماضي بسبب التغيرات الاقتصادية العالمية.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري في الشراء 50.51 جنيه، وفي البيع 50.65 جنيه.

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري في الشراء 50.52 جنيه، وفي البيع 50.62 جنيه.

بينما سجل سعر الدولار في بنك مصر في الشراء 50.52 جنيه، وفي البيع 50.62 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم 50.52 جنيه في الشراء، وفي البيع 50.62 جنيه.

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.50 جنيه في الشراء، و 50.62 جنيه في البيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل 50.55 جنيه في الشراء، و 50.65 جنيه في البيع.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الجمعة 4 أبريل

سعر الجنيه الحقيقي هو أدق سعر للدولار والعملات الأخرى في السوق السوداء على مدار اللحظة، حيث سجل متوسط سعر الدولار اليوم الجمعة 4 في مصر 50.93 جنيه مصري، والسعر يتراوح ما بين 50.57 جنيه حتى 51.18 جنيه، وهذا استقرار ملحوظ في سعر الدولار في السوق السوداء.