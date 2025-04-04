يتراجع بشكل ملحوظ .. سعر الذهب اليوم عيار 21 في محلات الصاغة بتاريخ 4 أبريل 2025

تصدرت عمليات البحث من المواطنين عن سعر الذهب اليوم الجمعة 4 أبريل بعدما شهد استقرار ملحوظ منذ بداية التعاملات في عيد الفطر المبارك بعد آخر ارتفاع سجله في الأيام الماضية عالميًا ومحليًا، حيث سجل سعر الذهب اليوم الجمعة 4 أبريل حوالي 5011 جنيه للجرام، وصعد عيار 21 الأكثر تداولًا بحوالي 65 جنيه، وفيما يلي أسعار الذهب اليوم وفقًا لآخر أسعار معلنة من الشعبة العامة للذهب خلال التعاملات اليومية.

سعر الذهب اليوم

جاء سعر الذهب اليوم كما يلي بعدما شهد حالة من الاستقرار في حالة البيع والشراء:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 4 سجل حوالي 5011 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 4 حوالي 4385 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 4حوالي 3758 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 10 اليوم سجل حوالي 2105 جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 4 حوالي 35080 جنيه.

استقر سعر وقية الذهب اليوم وسجل حوالي 157118 جنيه.

سعر أونصة الذهب عالميًا اليوم الجمعة 4 أبريل 2025

سجل سعر أونصة الذهب عالميًا اليوم الجمعة 4 أبريل ارتفاع ملحوظ بنسبة 0.5٪ لكي يسجل أعلى مستوى وتصل حوالي 3135 دولار للأونصة، بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3114 دولار للأونصة، لكي يتداول حاليًا عند المستوى 3130 دولار للأونصة وهذا وفقًا لتحليل جولد بليون، ويتداول سعر الذهب العالمي الآن مرتفعًا بأكثر من 400 دولار.