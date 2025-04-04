رسميًا موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر .. أضبط ساعتك في هذا التاريخ 2025

يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر وموعد انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي، ومن المقرر أن ينتهي العمل بالتوقيت الشتوي في 24 أبريل 2025 ويبدأ التوقيت الصيفي يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، وتم إتخاذ قرار إعادة العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بعد توقف لمدة استمرت سبع سنوات، وكان الهدف الرئيسي من تطبيق التوقيت الصيفي هو ترشيد استهلاك الطاقة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة في يوم 25 أبريل 2025 في تمام الساعة 12:00 في منتصف الليل، ويتم تقديم الساعة 60 دقيقة لتصبح الساعة 1:00 صباحًا، ويبدأ العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا في هذا التوقيت ويستمر حتى العودة إلى التوقيت الشتوي في آخر جمعة من شهر أكتوبر 2025، ومن هذا التوقيت يبدأ المواطنين في تغيير ساعاتهم للموعد الرئيسي.

فوائد العمل بالتوقيت الصيفي في مصر

أعلن رئيس مجلس الوزراء أن العمل بالتوقيت الصيفي له العديد من الفوائد والمميزات وهي كالآتي: