سجل الآن وأحصل على 8000 دينار شهريًا “منحة المرأة الماكثة في المنزل بالجزائر 2025”

أعلنت الحكومة الجزائرية عن منحة المرأة الماكثة في المنزل والشروط الواجب توافرها في المرأة المتقدمة للحصول على المنحة، وهي تعتبر من أهم وأبرز المنح التي قدمتها الجزائر من أجل مساعدة السيدات الغير قادرين على مواجهة ظروف البلاد الاقتصادية، وهذه المنحة لتوفير حياة كريمة لهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

منحة المرأة الماكثة في المنزل

يمكنك التقديم على منحة المرأة الماكثة من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الهوية.

اضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

اختر خدمة “منحة المرأة الماكثة في المنزل 2025” من الخيارات المتاحة.

إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح.

إرسال الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في المنحة.

الموافقة على الشروط والأحكام الظاهرة.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.

شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة في المنزل 2025

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على منحة المرأة الماكثة والتي تتمثل في الآتي: