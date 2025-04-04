خطوات تجديد منحة البطالة كل ستة أشهر .. عبر الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل 2025

برنامج منحة البطالة يعتبر من أهم وأفضل المبادرات التي أصدرتها الحكومة الجزائرية من أجل مساندة ومساعدة الأشخاص الغير عاملين وتوفير حياة كريمة لهم وتحسين مستوى معيشتهم بهدف مواجهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتحديات المعيشية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الحياة، وازدادت التساؤلات من المواطنين في الجزائر عن معرفة الإجراءات المطلوبة لتجديد الاستفادة من هذه المنحة.

تجديد منحة البطالة

يمكنك تجديد منحة البطالة عبر الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهوية.

اضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

من الخيارات المتاحة اختر خدمة “منحة البطالة 2025”.

النقر على خانة “تحديث المعلومات”.

إرسال المستندات والأوراق المطلوبة بشكل صحيح.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “تجديد البيانات” وانتظر بضع دقائق حتى يتم مراجعة الطلب من الجهات المعنية.

شروط الحصول على منحة البطالة

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على منحة البطالة والتي تتمثل في الآتي: