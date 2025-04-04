رسميًا تبكير موعد صرف رواتب شهر ابريل للموظفين في القطاع الحكومي 2025

خلال الساعات الماضية ازدادت عمليات البحث من الموظفين عن صرف رواتب شهر أبريل، وخاصًة بعدما أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف رواتب شهر أبريل 2025 لجميع العاملين في الجهات الحكومية في الدولة، وذلك ضمن جهود الحكومة في تسهيل عملية استلام الرواتب عن طريق نظام الدفع الإلكتروني، وحددت الوزارة موعد صرف رواتب العاملين في مجلس النواب والجهاز المركزي وغيرها، والعاملين في وزارة التعليم العالي والكهرباء والتخطيط والاستثمار وغيرها.

موعد صرف رواتب شهر ابريل

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف رواتب شهر أبريل لجميع العاملين في الوزارات والهيئات والجهات التابعة بعدما قررت تبكير موعد الصرف لكي يكون من يوم 21 أبريل بدلًا من يوم 24 أبريل، وحددت خمسة أيام لصرف الرواتب وثلاثة أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين، والمرتبات سوف تكون متاحة من تاريخ بدء الصرف، وأهابت وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.

خطوات الاستعلام عن رواتب شهر أبريل 2025

يستطيع الموظفين الاستعلام عن رواتبهم من خلال اتباع الخطوات التالية: