ON TV DRAMA .. خطوات تثبيت تردد قناة أون تي في دراما الجديد 2025

ازدادت عمليات البحث عن تردد قناة أون تي في على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لمشاهدة المسلسلات والبرامج الرمضانية بجودة عالية، حيث تعمل القناة على تحديث التردد الخاص بها بشكل مستمر من أجل تطوير وتنمية خدمات البث عبر شاشتها، كما تقدم جميع محتوياتها مجانًا بدون الحاجة لسداد رسوم شهرية للاشتراك.
تردد قناة أون تي في
إليكم تردد قناة أون تي في على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:
قناة أون تي في على القمر الصناعي نايل سات
- تردد القناة: 11602.
- جودة القناة: HD.
- استقطاب القناة: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل ترميز القناة: 27500.
قناة أون تي في على القمر الصناعي عرب سات
- تردد القناة: 11862.
- جودة القناة: HD.
- استقطاب القناة: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل ترميز القناة: 27500.
خطوات حفظ قناة أون تي في على جهاز الاستقبال
يمكنك ضبط تردد قناة أون تي في على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية التوجه إلى قائمة الإعدادات من الريموت.
- اختر خانة “التركيب اليدوي أو التثبيت اليدوي” من القائمة الرئيسية.
- اضغط على خانة “إضافة قناة جديدة”.
- تحديد القمر الصناعي الذي تريد استقباله سواء كان “نايل سات أو عرب سات”.
- إدخال بيانات القناة المطلوبة وهي: تردد القناة واستقطاب القناة ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.
- النقر على خانة “البحث عن القناة”.
- وفي النهاية اضغط على خانة “حفظ” ويتم تنزيل القناة ضمن القنوات الموجودة على الجهاز.