ON TV DRAMA .. خطوات تثبيت تردد قناة أون تي في دراما الجديد 2025

ازدادت عمليات البحث عن تردد قناة أون تي في على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لمشاهدة المسلسلات والبرامج الرمضانية بجودة عالية، حيث تعمل القناة على تحديث التردد الخاص بها بشكل مستمر من أجل تطوير وتنمية خدمات البث عبر شاشتها، كما تقدم جميع محتوياتها مجانًا بدون الحاجة لسداد رسوم شهرية للاشتراك.

تردد قناة أون تي في

إليكم تردد قناة أون تي في على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:

قناة أون تي في على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11602.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة أون تي في على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11862.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات حفظ قناة أون تي في على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط تردد قناة أون تي في على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: