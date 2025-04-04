نزلها واتفرج على الحلقة 187 المؤسس عثمان على تردد قناة الفجر الجزائرية  2025

ازدادت عمليات البحث عن تردد قناة الفجر الجزائرية على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات للاستمتاع بمشاهدة المسلسلات التركية بأعلى جودة من حيث الصوت والصورة، حيث أصدرت إدارة قناة الفجر الجزائرية التردد الجديد للقناة لتقديم محتوياتها بجودة عالية على مدار اليوم، لذلك تعتبر من أبرز وأهم القنوات الفضائية مستوى الوطن العربي وحققت ملايين المشاهدات وشعبية كبيرة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

إليكم تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12034.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11034.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

مميزات قناة الفجر الجزائرية

تتميز قناة الفجر الجزائرية بمجموعة من المميزات المختلفة التي لا حصر لها والتي تتمثل في الآتي: