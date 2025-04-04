ثبتها الآن بكل سهولة .. خطوات تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025

ازدادت عمليات البحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، للاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية التي تعرضها القناة بأعلى جودة، بالإضافة إلى عرض حيوانات الغابة وحققت ملايين المشاهدات وشعبية كبيرة على مستوى الوطن العربي، وتتميز القناة بجودتها العالية في عرض محتوياتها من حيث الصوت والصورة، وتتميز أيضًا أنها مجانية لا تحتاج إلى سداد رسوم شهرية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

أصدرت إدارة قناة ناشيونال جيوغرافيك التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11226.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11804.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات تثبيت قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط وتثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: