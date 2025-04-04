بكل سهولة جربها مجانًا .. تحويل الصور مجانا studio ghibli على الموقع الرسمي لشات جي بي تي 2025

خلال الساعات الماضية انتشرت صور studio ghibli بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا تسبب في ضغط هائل على كافة أنظمة open ai، وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة ألتمان أن جميع وحدات معالجة الرسومات قد واجهوا حِمل زائد بسبب ملايين الرسومات التي تم إنشاؤها خلال 48 ساعة فقط، وهذا الإقبال الكبير أدى إلى اقتصار ميزة تحويل الصور على مستخدمي النسخة المدفوعة فقط من شات جي بي تي.

تحويل الصور مجانا studio ghibli

يمكنك تحويل الصور مجانًا عبر تطبيق studio ghibli من أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية التوجه إلى موقع studio ghibli

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورمز التحقق.

اختر نموذج GPT -4.5 لتحويل الصور المتاح لجميع المشتركين.

إرسال الصورة التي ترغب في تعديلها.

أدخل التعديلات التي تريدها بشكل صحيح ودقيق.

إدخال عبارة “تحويل بأسلوب studio ghibli”.

انتظر بضع دقائق وسوف يتم إنشاء الصورة التي رفعتها بأشكال أنمي رائعة.

مميزات أسلوب studio ghibli

يتميز هذا الأسلوب بطابع مختلف ومميز ومن أبرز هذه المميزات كما يلي: