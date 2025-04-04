حول صورتك بالطريقة الجديدة .. شات جي بي تي تحويل الصور 2025 بكل سهولة

تصدر تريند تحويل الصور إلى أسلوب إنمي عبر موقع شات جي بي تي مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدمها بعض الناس في تحويل صورهم الشخصية إلى رسومات كرتونية مستوحاة من أنماط الأنمي الياباني بأسلوب بصري ساحر،. أصبح بإمكان الجميع تحويل صورهم الشخصية إلى لقطات حالمة وهذا بفضل ميزة جديدة في منصة شات جي بي تي من شركة open ai.

شات جي بي تي تحويل الصور

يمكنك تحويل الصور إلى إنمي عبر شات جي بي تي من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية التوجه إلى منصة شات جي بي تي

إنشاء حساب جديد على المنصة بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورمز التحقق.

قم برفع الصورة التي ترغب في تحويلها إلى إنمي ولك عدد محدود من المحاولات يوميًا.

إدخال التعليمات المطلوبة مثل: استخدام وصف واضح، أو تخصيص الطلب أكثر بإضافة عناصر معينة.

انتظر معالجة الصور خلال بضع دقائق.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “عرض” وتظهر الصورة المعدلة أمامك ويمكنك حفظها وتنزيلها بسهولة.

أدوات بديلة لتحويل الصور بدون اشتراك مدفوعة

إذا لم يكن لديك اشتراك في شات جي بي تي يمكنك تجربة هذه الأدوات المجانية لتحويل الصور: