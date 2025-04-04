رسميًا تطبيق التوقيت الصيفي بالمغرب في هذا التاريخ .. أستعد وأضبط وقتك 2025

ازدادت عمليات البحث من المواطنين في المغرب عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي، حيث يتم تطبيق التوقيت الصيفي في المغرب بعد الانتهاء من شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك ويتم إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية في المغرب خلال الأيام المقبلة، ويأتي هذا التغيير في إطار المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الذي تم إصداره بتاريخ 26 أكتوبر 2018 والذي ينظم العمل بالساعة القانونية للمغرب.

التوقيت الصيفي بالمغرب

أعلنت المملكة المغربية عن تطبيق موعد التوقيت الصيفي في المغرب في صباح يوم الأحد الموافق 6 أبريل 2025 في تمام الساعة 2:00 صباحًا، وحددت الجدول الزمني للتوقيت الصيفي وفقًا للظروف الموسمية، ومع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الصيفي في المغرب ينصح المواطنين تحديث ساعاتهم الإلكترونية وضبط مواعيدهم وفقًا للجدول الزمني الجديد من أجل ضمان التعايش مع التوقيت الرسمي في المغرب.

أهمية تطبيق التوقيت الصيفي في المغرب

بهدف تطبيق التوقيت الصيفي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المختلفة والتي تتمثل في الآتي: