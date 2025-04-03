الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لشهر مايو 2025 العراق

مازالت عمليات البحث في حالة تزايد كبيرة بشأن رواتب المتقاعدين في دولة العراق، نظير أن هذه الرواتب تضمن شريحة كبيرة من المواطنين العراقيين، بما تمكنهم من الحصول على الراتب الشهري، بالإضافة إلى أن الحكومة العراقية حريصة على دعم هذه الفئة من المواطنين، وفي السطور التالية سنتعرف معًا على كافة التفاصيل المعنية بطلب الاستعلام عن الراتب.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

هناك بعض الخطوات لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

قم بالانتقال إلى موقع وزارة المالية العراقية عبر الإنترنت.

مع إمكانية القيام باختيار خدمة “الاستعلام عن الرواتب”.

فيما ستتأهل حينها من إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمتقاعد.

القيام بالنقر على زر “بحث”.

حتى يتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن الراتب والقيمة المستحق الحصول عليها.

ما هي شروط الاشتراك في هيئة التقاعد الوطنية؟

أما عن الشروط المعنية بطلب الاشتراك في هيئة التقاعد الوطنية داخل دولة العراق، للحصول على الرواتب الشهرية التي يتم توفيرها، وفقًا لما يأتي:-