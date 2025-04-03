حدث الآن.. تردد قناة CN بالعربية الجديد 2025 على نايل سات وعرب سات وكيفية تثبيت القناة على جهازك

يتزايد البحث من قبل عشاق ومحبي الرسوم المتحركة في الوطن العربي عن التردد الجديد لقناة CN بالعربية عن النايل سات والعرب سات، وهذا بعد التحديث الأخير للقناة لضمان جودة البث وتوفير صوت وصورة أوضح وأنقى، حيث تتميز القناة بمحتواها التعليمي والترفيهي المناسب لكافة الفئات العمرية، بالإضافة لعرض مستمر للبرامج الكرتونية المشوقة والممتعة للغاية، وخلال هذا المقال سوف نستعرض عليكم تفاصيل الترددات الجديدة للقناة على جميع الأقمار الصناعية وكيفية تثبيت القناة على جهاز الاستقبال.

تحديث تردد قناة CN بالعربية على النايل سات

لضمان الاستمتاع بكل ما تقدمه قناة نتورك بالعربية بدون تقطيع ولا تشويش عليكم ضبط تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات وهي كالتالي:

التردد: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة : hd.

تحديث تردد قناة نتورك بالعربية على العرب سات

يمكن استقبال القناة من أي مكان بالوطن العربي على القمر الصناعي العرب سات بالبيانات التالية:

التردد: 11747.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

كيفية تثبيت قناة CN على جهاز الرسيفر

حتى يمكنك إضافة قناة نتورك بالعربية بسهولة لجهاز الرسيفر يجب اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى قائمة الإعدادات في جهاز الرسيفر.

تحديد أيقونة التثبيت اليدوي.

اختيار القمر الصناعي التي ترغب في استقبال القناة عليه.

إدخال التردد الصحيح والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

النقر على بحث والانتظار لتظهر القناة.

قم بحفظ القناة والاستمتاع بكل ما تقدمه.

مميزات قناة CN