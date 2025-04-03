فعل حسابك بكل سهولة.. فتح حساب بنك الخرطوم 2025 في أقل من 5 دقائق وأنت مكانك أون لاين بالرقم الوطني

فتح حساب بنك الخرطوم 2025 يتزايد التساؤل عنها خلال الساعات القليلة الماضية من قبل السودانيين، وهذا بعد ما قام البنك بتوفير فرصة مميزة لكل العملاء لفتح حسابات بنكية أون لاين، بالتزامن مع التطور التكنولوجي الذي يشهده قطاع الخدمات المصرفية في دولة السودان، فمن الآن وصاعداً أصبح بإمكان جميع العملاء فتح حسابات مصرفية بكل سهولة من أي مكان دون زيارة الفرع عبر شبكة الانترنت، وخلال السطور التالية نوافيكم التفاصيل للحصول على تلك الخدمة المميزة.

كيفية فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين

يمكن لأي عميل تابع لبنك الخرطوم فتح حساب بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الخرطوم.

بعد ذلك عليك باختيار نوع الحساب التي ترغب في فتحه.

يجب إدخال البيانات الشخصية المطلوبة ومنها “الاسم بالكامل، تاريخ الميلاد، رقم الهوية الوطنية”.

يلزم برفع المستندات المطلوبة ومنها “الرقم الوطني، أو جواز السفر، شهادة السكن”.

لابد من الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بفتح الحساب والموافقة عليها.

النقر على إرسال الطلب.

بعد ذلك يقوم البنك بمراجعة البيانات وفي حالة الموافقة على الطلب سيتم فتح الحساب وستلتقي رسالة تأكيد بها تفاصيل الحساب.

طريقة تعديل البيانات وسحب الاستثمارات إلكترونياً

يوفر بنك الخرطوم ميزة مهمة جداً من خلال التطبيق الخاص به وهي إمكانية تعديل بيانات الحساب أو سحب الاستمارات المصرفية بشكل الكتروني إلكترونيا من أي مكان بالخطوات التالي: