تحديث جديد.. تردد قناة CN بالعربية بجودة HD على النايل سات والعرب سات بدون توقف لمتابعة أقوى البرامج الكرتونية

تردد قناة CN بالعربية من الترددات التي يتزايد البحث عنها بقوة حالياً من قبل الجميع من أفراد العائلة، لكونها من أشهر القنوات العربة التي تقدم محتوى يتناسب مع كافة الفئات العمرية، حيث تستعرض البرامج الكرتونية والأفلام والرسوم ذات الرسوم المتحركة الموجه للأطفال والشباب وتشتهر القناة بكرتون بن 10، كرتون الشبكة، البرنامج الشهير Teen Titans Go، وبذلك أصبحت القناة هي الاختيار الأفضل للكثيرون من عشاق البرامج التشويقية والترفيهية في كل مكان، وسوف نوافيكم الآن تردد قناة CN بالعربية على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات بدون توقف.

تردد قناة CN بالعربية على القمر الصناعي النايل سات

تتصدر قناة CN بالعربية قائمة اهتمامات الآسر العربية التي ترغب في توفير محتوى ترفيهي أمن ومميز للأطفال، فهي واحدة من الواجهات الفضائية الموجهة للصغار في المنطقة العربية، وخلال الفترة الأخيرة شملت التحديثات الدورية لقنوات الأطفال قناة CN بالعربية على جميع الاقمار الصناعية لضمان جودة البث، والتردد على القمر الصناعي النايل سات جاء على النحو التالي:

التردد: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية على العرب سات

التردد: 11747.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

نبذة عن قناة CN