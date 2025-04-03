أسعار السجائر تُفاجئ الجميع في المحلات الأن

شهدت أسعار السجائر حالة من الاستقرار في مختلف المحلات التجارية، نظير أن ذلك شمل مختلف أنواع السجائر، فيما أن ذلك جاء تزامنًا مع ترقب كبير لتعديل أسعار البنزين والسولار في غضون الفترة القادمة، وسنتعرف معًا على سعر السجائر خلال السطور التالية.

سعر السجائر اليوم

أما عن أسعار السجائر بمختلف أنواعها داخل المحلات التجارية، فجاءت كما يلي:-

وصل سعر السجائر الكليوباترا بوكس “أبيض” إلى 35 جنيهًا.

فيما سجلت أسعار السجائر “سوبر” نحو 35 جنيهًا للعلبة الواحدة.

نظير وصول سعر السجائر كليوباترا “بلاك لبول” لـ 35 جنيهًا.

بالإضافة إلى أن السجائر “كينج سايز” سجل نحو 35 جنيهًا.

حتى أن السجائر “سوفت كوين” بلغت نحو 35 جنيهًا.

سعر السجائر المستوردة في المحلات

أما عن أسعار السجائر المستوردة بمختلف المحلات التجارية المتخصصة في بيع السجائر، وفقًا لما يلي:-

وبلغت علبة السجائر “مارلبور كرافتد” نحو 74 جنيهًا.

فيما أن سعر السجائر من النوع “وينستون أزرق” وصلت إلى 60 جنيهًا للعلبة الواحدة.

فيما أن سعر السجائر “وينستون سيلفر” سجلت نحو 60 جنيهًا للعلبة.

بالإضافة إلى أن السجائر مارلبور العادية وصلت إلى 84 جنيهًا للعلبة الواحدة.

أما بالنسبة للسجائر من نوع “وينستون توت” سجلت نحو 62 جنيهًا.

سبب ارتفاع أسعار السجائر

وعقب الإرتفاع التي تواجهه أسعار السجائر، فيتمثل في ارتفاع تكاليف التصنيع الناتجة عن تغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ناهيك عن زيادة أسعار المواد الخام، وكذلك التبغية وغير التبغية، والسبب المهم هو زيادة تكلفة الشحن نتيجة الظروف الاقتصادية الجارية.