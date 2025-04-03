تجذب بمحتوى طفولي.. ترد قناة وناسة Wanasah الجديد على القمر الصناعي

تردد قناة وناسة من أبرز الترددات التي يبحث عنها الكثير من المتابعين في مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى أن وناسة من أروع القنوات الفضائية التي لاقت قبولاً كبيرًا بين ملايين الأطفال، نظير أن هذه القناة استطاعت أن تجذب الأطفال لمتابعة أروع البرامج الكرتونية والتعليمية، وكذلك الأناشيد والأغاني المميزة، فيما يمكنك التعرف على التردد الحديث لقناة وناسة خلال السطور التالية.

تردد قناة وناسة أطفال

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الحديث لقناة وناسة أطفال على النايل سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي الحديث النايل سات.

ترددها الجديد 11470.

استقطاب وناسة عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ وناسة “5/6”.

تردد قناة وناسة Wanasah TV

ولكي تستمر في متابعة المحتوى الترفيهي والطفولي المميز التي يتم بثه على مدار الساعة، وفقًا للبيانات التالية:-

القمر الصناعي الثاني العرب سات.

تحديث ترددها يكون 11270.

استقطابها عمودي.

أما عن معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ وناسة “3/4”.

خطوات تثبيت قناة وناسة أطفال

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بتثبيت قناة وناسة أطفال على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي:-