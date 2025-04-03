طريقة تثبيت قناة cn كرتون نتورك بالعربية الجديد على القمر الصناعي

تعتبر قناة cn كرتون نتورك بالعربية من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في نقل محتوى طفولي للأطفال، فضلاً عن المحتوى الكرتوني المميز التي يتم عرضه على مدار الساعة، وعليه فإن شريحة كبيرة من المتابعين يرغبون في التعرف على التردد الحديث للقناة سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة cn كرتون نتورك بالعربية

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بالتعرف على تردد قناة cn كرتون نتورك بالعربية، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي الأول النايل سات.

ترددها الحديث يكون 11277.

استقطاب القناة عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ فهو “3/4”.

تحديث تردد قناة cn كرتون نتورك بالعربية

ويمكنك التعرف على التردد الثاني لقناة cn كرتون نتورك بالعربية، الناقلة لباقة كبيرة من المحتوى الترفيهي والتعليمي المميز، بناءً على البيانات التالية:-

قمر صناعي للقناة العرب سات.

ترددها الحديث 11747.

استقطاب القناة عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

فيما أن معامل تصحيح الخطأ يكون “3/4”.

خطوات تثبيت قناة cn كرتون نتورك بالعربية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي تقوم بتثبيت قناة cn كرتون نتورك بالعربية، وفقًا لما يلي:-