فعل حسابك يزول.. طريقة فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني من بيتك

يرغب العديد من العملاء الجدد في فتح حساب داخل بنك الخرطوم، خاصة وأن البنك يوفر العديد من الخدمات المصرفية الهائلة أمام عملائه الكرام، بالإضافة إلى أن إطلاقه لخدمة فتح حساب جديد أونلاين دون الحاجة إلى زيارة الفرع، وفقًا لمجموعة من الإجراءات الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

طريقة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

هناك مجموعة من الخطوات لكي يتم فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين دون الذهاب إلى مقر الفرع، وفقًا لما يلي:-

أن تقوم بزيارة موقع بنك الخرطوم الرسمي في البداية.

ثم تقوم بفتح صفحة الخدمات الخاصة بالموقع.

مع إمكانية اختيار اللغة المتاحة عربية كانت أو أجنبية.

فيما ستتمكن من النقر على ملء نموذج طلب فتح حساب جديد.

وعندها ستتأهل من إدخال كافة المعلومات الشخصية الخاصة بالعميل.

رفع الوثائق السارية.

مراجعة البيانات التي قمت بإدخالها.

النقر في النهاية على أيقونة “إرسال الطلب”.

لتتمكن من تلقي رسالة ترحيب بنجاح فتح حساب داخل بنك الخرطوم والبدء في إجراء كافة المعاملات البنكية.

ما هي خدمات بنك الخرطوم؟

فيما جاءت أبرز الخدمات التي يوفرها بنك الخرطوم أمام عملائه الكرام، وفقًا للأتي:-