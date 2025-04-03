“تــوم وجيــري“ استقبل تردد قناة cn بالعربية نايل سات وعربسات 2025 للأطفال بجودة HD

تعد قناة كرتون نتورك بالعربية CN بالعربية واحدة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال في العالم العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهيًا وتعليميًا مميزًا يستهدف الفئات العمرية الصغيرة، تتميز القناة بعرض مجموعة متنوعة من الرسوم المتحركة والبرامج المدبلجة إلى العربية، مما يجعلها وجهة مفضلة للأطفال وأولياء الأمور على حد سواء.

تردد قناة cn بالعربية نايل سات

التردد: 11277

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة CN بالعربية على العرب سات

التردد: 11747

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

خطوات ضبط تردد قناة CN بالعربية على جهاز الاستقبال

باستخدام جهاز التحكم عن بعد أو الريموت كنترول اضغط على زر القائمة

ثم اختر خيار الإعدادات من القائمة.

انتقل إلى التثبيت ثم اختر التثبيت اليدوي

حدد القمر الصناعي الذي ترغب في استقبال القناة عليه نايل سات أو عرب سات.

أدخل بيانات التردد المذكورة.

بعد إدخال جميع البيانات، اضغط على زر بحث لبدء عملية البحث عن القناة.

بعد اكتمال البحث ستظهر القناة في قائمة القنوات المتاحة، احفظ التغييرات واستمتع بمشاهدة القناة.

محتوى قناة CN بالعربية

تقدم قناة كرتون نتورك بالعربية مجموعة واسعة من البرامج الكرتونية المميزة، مثل:

بن 10

تيتانز غو

عالم غامبول المدهش

وقت المغامرة

الدببة الثلاثة

تسعى القناة إلى تقديم محتوى يجمع بين الترفيه والتعليم، مما يساهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قيمهم الإيجابية.