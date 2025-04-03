لينك منصة مظلتي..كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة فور صدورها عبر وزارة العمل العراقية

هناك بحث متواصل عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق حيث لم يتم الإعلان عنها حتى وقتنا هذا كما أكدت وزارة العمل العراقية أن برنامج دعم الرعاية الاجتماعية يعد من أهم البرامج التي ينتظرها الكثير من المتقدمين العراقيين والعراقيات إلا أن نتائج المقبولين لم تعلن بعد كما أوضحت الوزارة أنه فور صدور أسماء المشمولين في الوجبة السابعة يمكن الاستعلام عنها عن طريق منصة مظلتي الإلكترونية في عموم العراق.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

في الوقت الحالي يرغب العديد من المواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات التعرف على طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لكي يتم استخدامها في حالة ظهور نتيجة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة لذلك إليكم طريقة الاطلاع عليها كما يلي بكل التفاصيل:

عليك الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم النقر على خيار الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

عليك إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

النقر على خدمة التعرف على أسماء المقبولين في دعم الرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك ختيار خدمة الاطلاع على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

تحديد الوجبة السابعة عند إعلان النتيجة لدى وزارة العمل العراقية.

اختيار المحافظة المراد البحث عنها.

إدخال كافة البيانات المطلوبة.

ثم الضغط على زر الاستعلام عن أسماء المقبولين.

البحث عن الاسم لمعرفة النتيجة.

شروط طلب برنامج دعم الرعاية الاجتماعية

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية وتشمل: