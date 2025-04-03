“خــطط للإيقــاع بـ حليمــة“ تــابــع حصــريــًا مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 187 على تــردد قناة ATV

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 187، يعد من أبرز الأعمال الدرامية التاريخية التركية حيث يروي قصة تأسيس الدولة العثمانية على يد عثمان بن أرطغرل، يحظى المسلسل بمتابعة واسعة في العالم العربي خاصة مع تصاعد الأحداث والتطورات المشوقة في كل حلقة.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 187

في الحلقة 187 يواجه عثمان تحديات جديدة تتعلق بصراعه المستمر مع المغول والصليبيين، تتضمن الحلقة معارك حاسمة وقرارات مصيرية تؤثر على مسار الدولة الناشئة، كما تتكشف خيانات داخلية تهدد استقرار القبيلة، مما يزيد من تعقيد الموقف، تظهر الإعلانات الترويجية للحلقة مشاهد ملحمية بما في ذلك مواجهات شرسة بين عثمان وأعدائه ومحاولاته لإنقاذ حليمة من قبضة الأعداء.

تأجيل عرض الحلقة

تم الإعلان رسميًا عن تأجيل عرض الحلقة 187 مما أثار تساؤلات بين المشاهدين حول الأسباب والموعد الجديد للعرض، لم يتم تحديد موعد محدد لعرض الحلقة بعد وينصح بمتابعة القنوات الناقلة والمواقع الرسمية للمسلسل لمعرفة التحديثات.

تردد قناة ATV التركية

التردد: 11682

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الجودة: HD

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة اليرموك الأردنية

التردد: 11678

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

مشاهدة الحلقة عبر الإنترنت

بالإضافة إلى القنوات التلفزيونية تتوفر الحلقات مترجمة على مواقع إلكترونية مثل قصة عشق مما يتيح للمشاهدين متابعة المسلسل في أي وقت.

مع استمرار الأحداث المشوقة في مسلسل المؤسس عثمان يترقب الجمهور العربي بفارغ الصبر عرض الحلقة 187 لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور في رحلة تأسيس الدولة العثمانية.