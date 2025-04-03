تردد قناة طيور الجنة 2025.. استمتع بمحتوى تعليمي وترفيهي للأطفال على نايل سات وعرب سات

تعد قناة طيور الجنة واحدة من أشهر القنوات الفضائية الموجهة للأطفال في العالم العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي يساعد الأطفال على التعلم والتسلية في نفس الوقت تتميز قناة طيور الجنة بتقديم برامج تهدف إلى تعليم الأطفال نطق الحروف والأرقام، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية والتفاعل مع محتوى مميز يناسب جميع الأعمار وبفضل جودتها العالية وبرامجها المتنوعة، تواصل قناة طيور الجنة جذب الأنظار وتحقيق النجاح في الدول العربية.
تردد قناة طيور الجنة 2025 على نايل سات
يمكنكم الآن استقبال قناة طيور الجنة بسهولة عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال تردد قناة طيور الجنة التالي:
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القمر الصناعي: نايل سات
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التردد: 11393
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معدل الترميز: 27500
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معدل الاستقطاب: عمودي (V)
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معامل تصحيح الخطأ: 3/4
تردد قناة طيور الجنة 2025 على عرب سات
أما لمتابعي القناة عبر القمر الصناعي عرب سات، إليكم التردد الجديد:
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القمر الصناعي: عرب سات
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التردد: 11311
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معدل الترميز: 27500
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معدل الاستقطاب: عمودي (V)
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معامل تصحيح الخطأ: 2/3
خطوات تحميل قناة طيور الجنة 2025 على جهاز الرسيفر
لتتمكنوا من تحميل قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال الخاص بكم، يمكنكم اتباع هذه الخطوات البسيطة:
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افتح قائمة الإعدادات الرئيسية عبر جهاز التحكم عن بعد.
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اختر “التثبيت اليدوي” من الخيارات المتاحة في القائمة.
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حدد القمر الصناعي الذي ترغب في ضبطه: نايل سات أو عرب سات.
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أدخل بيانات التردد مثل: التردد، الترميز، معامل التصحيح، والاستقطاب.
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اضغط على زر “بحث” وانتظر حتى يتم العثور على القناة.
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بعد أن تظهر القناة في قائمة النتائج، اضغط على زر “حفظ” لتثبيتها في جهازك.
مميزات قناة طيور الجنة
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تقدم القناة مجموعة واسعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تناسب جميع الأعمار.
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تساعد القناة الأطفال على تعلم الحروف، الأرقام، وتنمية مهاراتهم اللغوية والسلوكية.
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قناة طيور الجنة تعمل على مدار 24 ساعة يومياً، مما يتيح للأطفال متابعة برامجهم المفضلة في أي وقت.
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تقدم القناة محتواها بجودة عالية، سواء على نايل سات أو عرب سات، مما يضمن تجربة مشاهدة ممتازة.