تردد قناة طيور الجنة 2025.. استمتع بمحتوى تعليمي وترفيهي للأطفال على نايل سات وعرب سات

تعد قناة طيور الجنة واحدة من أشهر القنوات الفضائية الموجهة للأطفال في العالم العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي يساعد الأطفال على التعلم والتسلية في نفس الوقت تتميز قناة طيور الجنة بتقديم برامج تهدف إلى تعليم الأطفال نطق الحروف والأرقام، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية والتفاعل مع محتوى مميز يناسب جميع الأعمار وبفضل جودتها العالية وبرامجها المتنوعة، تواصل قناة طيور الجنة جذب الأنظار وتحقيق النجاح في الدول العربية.

تردد قناة طيور الجنة 2025 على نايل سات

يمكنكم الآن استقبال قناة طيور الجنة بسهولة عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال تردد قناة طيور الجنة التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11393

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي (V)

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة طيور الجنة 2025 على عرب سات

أما لمتابعي القناة عبر القمر الصناعي عرب سات، إليكم التردد الجديد:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11311

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي (V)

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

خطوات تحميل قناة طيور الجنة 2025 على جهاز الرسيفر

لتتمكنوا من تحميل قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال الخاص بكم، يمكنكم اتباع هذه الخطوات البسيطة:

افتح قائمة الإعدادات الرئيسية عبر جهاز التحكم عن بعد. اختر “التثبيت اليدوي” من الخيارات المتاحة في القائمة. حدد القمر الصناعي الذي ترغب في ضبطه: نايل سات أو عرب سات. أدخل بيانات التردد مثل: التردد، الترميز، معامل التصحيح، والاستقطاب. اضغط على زر “بحث” وانتظر حتى يتم العثور على القناة. بعد أن تظهر القناة في قائمة النتائج، اضغط على زر “حفظ” لتثبيتها في جهازك.

مميزات قناة طيور الجنة