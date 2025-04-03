تردد قناة الفجر الجزائرية 2025.. مسلسل المؤسس عثمان والدراما التركية على نايل سات وعرب سات”

تعد قناة الفجر الجزائرية واحدة من أبرز القنوات الفضائية التي تقدم محتوى متنوعًا، مع التركيز الكبير على عرض المسلسلات التركية الشهيرة، وعلى رأسها مسلسل “المؤسس عثمان”، الذي حقق نجاح كبيرًا في العالم العربي يستمر المسلسل في جذب ملايين المشاهدين بفضل القصة المثيرة والشخصيات التاريخية التي يقدمها ولذلك، يتساءل العديد من المشاهدين عن تردد قناة الفجر الجزائرية لمتابعة الحلقات بجودة عالية. في هذا المقال، نعرض لكم تردد القناة لعام 2025 على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 على نايل سات

يمكنكم متابعة قناة الفجر الجزائرية عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد الجديد التالي:

التردد: 12645

معامل الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: عالية

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 على عرب سات

إذا كنت تفضل مشاهدة قناة الفجر الجزائرية عبر القمر الصناعي عرب سات، يمكنكم ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

التردد: 11034

معامل الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: عالية

خطوات تحميل قناة الفجر الجزائرية 2025 على جهاز الاستقبال

إذا كنت ترغب في إضافة قناة الفجر الجزائرية إلى جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية: