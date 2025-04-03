تردد قناة الفجر الجزائرية 2025.. مسلسل المؤسس عثمان والدراما التركية على نايل سات وعرب سات”

تعد قناة الفجر الجزائرية واحدة من أبرز القنوات الفضائية التي تقدم محتوى متنوعًا، مع التركيز الكبير على عرض المسلسلات التركية الشهيرة، وعلى رأسها مسلسل “المؤسس عثمان”، الذي حقق نجاح كبيرًا في العالم العربي يستمر المسلسل في جذب ملايين المشاهدين بفضل القصة المثيرة والشخصيات التاريخية التي يقدمها ولذلك، يتساءل العديد من المشاهدين عن تردد قناة الفجر الجزائرية لمتابعة الحلقات بجودة عالية. في هذا المقال، نعرض لكم تردد القناة لعام 2025 على الأقمار الصناعية المختلفة.
تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 على نايل سات
يمكنكم متابعة قناة الفجر الجزائرية عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد الجديد التالي:
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التردد: 12645
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معامل الاستقطاب: أفقي (H)
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معدل الترميز: 27500
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معامل تصحيح الخطأ: 5/6
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الجودة: عالية
تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 على عرب سات
إذا كنت تفضل مشاهدة قناة الفجر الجزائرية عبر القمر الصناعي عرب سات، يمكنكم ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:
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التردد: 11034
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معامل الاستقطاب: أفقي (H)
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معدل الترميز: 27500
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معامل تصحيح الخطأ: 3/4
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الجودة: عالية
خطوات تحميل قناة الفجر الجزائرية 2025 على جهاز الاستقبال
إذا كنت ترغب في إضافة قناة الفجر الجزائرية إلى جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
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الدخول إلى قائمة الإعدادات عبر جهاز التحكم عن بُعد.
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اختيار “التثبيت اليدوي” من الخيارات المتاحة.
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تحديد القمر الصناعي الذي ترغب في تثبيت القناة عليه، سواء كان نايل سات أو عرب سات.
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إدخال بيانات التردد الخاصة بالقناة مثل التردد، الاستقطاب، الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ.
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اضغط على “بحث”، ثم عندما تظهر القناة، اضغط على “حفظ” لإتمام التثبيت.