تفاصيل حصرية حول تأجيل الحلقة 187 من مسلسل المؤسس عثمان 

شهدت الحلقة 187 من مسلسل “المؤسس عثمان” اهتمامًا كبيرًا من جمهور المسلسل، الذي يتابع بشغف تطورات الأحداث حول مؤسس الدولة العثمانية، عثمان بن أرطغرل. يتمحور المسلسل حول محاولات عثمان للحفاظ على دولته أمام التهديدات المتزايدة من المغول والتتار، فضلاً عن سعيه المستمر لتوحيد القبائل تحت راية واحدة. وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققه مسلسل المؤسس عثمان إلا أن الحلقة 187 شهدت تأجيل مفاجئ بسبب منافسات رياضية، مما أثار تساؤلات واسعة بين متابعيه.

تأجيل عرض الحلقة 187 من مسلسل المؤسس عثمان

كان من المقرر عرض الحلقة 187 من مسلسل “المؤسس عثمان” أمس، إلا أنه تم تأجيل عرضها بسبب المباراة الهامة التي كانت تعرض على القنوات الناقلة مسلسل المؤسس عثمان وبذلك، تم تحديد موعد عرض الحلقة في الأسبوع القادم. وكالعادة، يعرض مسلسل “قيامة عثمان” كل يوم أربعاء في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت تركيا عبر قناة ATV التركية، ثم يُعاد عرضه باللغة العربية في يوم الخميس الساعة 9 مساء عبر قناة الفجر الجزائرية.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

لأولئك الذين يتابعون المسلسل بشغف في الوطن العربي، يتم نقل الحلقات عبر قناتين رئيسيتين:

قناة ATV التركية: هي القناة الرئيسية التي تعرض حلقات “قيامة عثمان” في تركيا.

قناة الفجر الجزائرية: تقدم القناة النسخة المدبلجة باللغة العربية للمشاهدين في الشرق الأوسط.

ترددات القنوات الناقلة

لكل عشاق مسلسل المؤسس عثمان الذين يتساءلون عن ترددات القنوات الناقلة في 2025، إليكم الترددات الخاصة بكل قناة:

تردد قناة ATV التركية 2025: التردد: 10796 الاستقطاب: أفقي (H) معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 الجودة: عالية

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025: التردد: 12034 الاستقطاب: أفقي (H) معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4 الجودة: عالية



مسلسل “المؤسس عثمان” مستمر في جذب الانتباه وحصد ملايين المشاهدات، ويترقب الجميع الحلقة القادمة لمعرفة ما سيحدث بين عثمان وأعدائه في المعركة الكبرى للحفاظ على الدولة العثمانية.