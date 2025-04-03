طريقة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين للمغتربين 2025: خطوات بسيطة للحصول على الخدمات المصرفية من أي مكان”

أعلن بنك الخرطوم عن إطلاق خدمة فتح الحساب البنكي عبر الإنترنت، التي تتيح للمواطنين السودانيين في الداخل والخارج فتح حساباتهم بسهولة باستخدام الرقم الوطني فقط لتقديم حلول مصرفية مبتكرة وسريعة، تتيح للعملاء إجراء المعاملات المالية بشكل أ كثر مرونة دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين

لفتح حساب بنكي في بنك الخرطوم أونلاين، يمكن للمغتربين والمواطنين اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لبنك الخرطوم عبر الرابط المخصص. من القائمة الرئيسية، اختر “الخدمات الإلكترونية” لبدء عملية التسجيل. يمكنك اختيار اللغة التي تناسبك سواء العربية أو الإنجليزية. إدخال البيانات المطلوبة قم بإدخال الرقم الوطني واسمك الكامل. أرفق المستندات المطلوبة، مثل صورة من بطاقة الرقم الوطني بصيغة PDF. إتمام التسجيل: اضغط على زر التسجيل لتصلك رسالة تحتوي على رقم حسابك البنكي.

الشروط اللازمة لفتح الحساب في بنك الخرطوم

لتتمكن من فتح حساب بنكي في بنك الخرطوم، يجب أن تستوفي بعض الشروط الأساسية:

يجب أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا أو أكثر.

ا يجب أن يكون المتقدم سوداني الجنسية، سواء كان داخل السودان أو مغتربًا.

يتطلب الأمر إيداع مبلغ لا يقل عن 10.000 جنيه سوداني.

لا يمكن للمتقدم أن يكون لديه حساب سابق في بنك الخرطوم.

مزايا فتح الحساب أونلاين

يمكنك فتح الحساب من أي مكان وفي أي وقت باستخدام جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول. عد فتح الحساب، يمكنك الاستفادة من خدمات مصرفية عبر تطبيق “بنكك”. يتم فتح الحساب بشكل سريع وآمن، مما يسهل عليك التعاملات المصرفية دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

بذلك، يسهل بنك الخرطوم على عملائه إجراء المعاملات المصرفية بشكل فعال وآمن، خاصة للمغتربين الذين يحتاجون إلى الخدمات البنكية من خارج السودان.