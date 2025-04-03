اشتغلت.. مباراة مصر وبوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا على تردد بين سبورت االجديد

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو، التي من المتوقع بأن تُقام اليوم الخميس الموافق 3 من شهر أبريل 2025 ضمن كأس الأمم الأفريقية للناشئين، فيما تشمل 17 سنة أمام نظيره منتخب بوركينا، حتى أنه تم توقيع قرعة النهائيات شباب الفراعنة ضمن مجموعة نارية تضم منتخبات جنوب أفريقيا والكاميرون وبوركينا فاسو.

مباراة مصر وبوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا

وفي سياق متصل خسر المنتخب المصري في مباراة الأولى بعد ماراثون مثير وجدل تحكيمي كبير، وذلك بنتيجة 3-4 في مباراة افتتاح المجموعة، حتى أن مباراة اليوم الخميس ستُقام على أرضية ملعب العربي الزاولي بالمغرب، ويقودها الفهد الأسمر أحمد الكاس، نجم الفراعنة السابق، مع ترقب كبير من الجمهور المصري لهذه المباراة التي تحسم بين الفريقين.

مواعيد بث مباراة مصر وبوركينا فاسو

أما عن المواعيد التي يتم فيها عرض مباراة مصر وبوركينا فاسو، فجاءت كما يلي:-

يتم عرض مباراة مصر وبوركينا فاسو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كذلك فإن عرض المباراة بين الفريقين تكون في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت دولة المغرب.

بالإضافة إلى أن المباراة يتم عرضها في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

حتى أنه يمكن متابعة مباراة مصر وبوركينا فاسو في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دولة الإمارات.

يمكنك مشاهدة المباراة على قناة بي إن سبورتس 6 أتش دي وذلك بتعليق من محمد فوزي.

كذلك هناك بعض المنصات المتواجدة على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم ببث المباراة.

معلومات تثبيت تردد قناة بي ان سبورت 6 beIN Sport

أما عن المعلومات الواجب مراعاتها لكي تقوم بإستقبال قناة بين سبورت 6، لمتابعة مباراة مصر وبوركينا فاسو الان وفقًا لما يأتي:-