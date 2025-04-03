20 جنية حد أقصى لتحويل أي مبلغ ! .. أعرف أخر تحديثات رسوم تحويل انستا باي 2025

بدأت شبكة المدفوعات اللحظية في تطبيق رسوم إنستا باي الجديدة في خطوة تمثل نهاية لفترة التطبيق المجاني التي استمرت لمدة طويلة وتأتي هذه الرسوم ضمن جهودها في تحسين جودة خدماتها وضمان استدامة العمليات المالية بشكل أكثر كفاءة، ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام الشبكة المستمر بتقديم كافة الخدمات المالية الرقمية المبتكرة والفعالة والتي تلبي احتياجات المستخدمين من أجل ضمان تطويل الخدمة والاستدامة.

رسوم تحويل انستا باي

إليكم رسوم تحويل انستا باي الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ على كافة عمليات السحب والتحويل وجاءت كما يلي:

فرض رسوم بنسبة 0.1٪ من قيمة المعاملة في حالة تحويل الأموال مع حد أدنى 50 قرش، وحد أقصى قد يصل إلى 20 جنيه لكل عملية.

خدمة استعلام الرصيد تدل متاحة مجانًا لجميع المستخدمين حتى عشر عمليات شهريًا، ويتم فرض رسوم قيمتها 50 قرش على كل عملية استعلام إضافية.

في حالة تحويل 500 جنيه يتم دفع رسوم 50 قرش.

تحويل 1000 جنيه يتم دفع رسوم 1 جنيه.

تحويل مبلغ 5000 جنيه يتم دفع رسوم 5 جنيه.

موعد تطبيق رسوم تحويل انستا باي

يتم تطبيق رسوم تحويل انستا باي من يوم 3 أبريل ويعتبر أبرز التطبيقات للتحويلات المالية والذي يستخدمه 12 مليون مستخدم، وأوضح مصدر مصرفي مسؤول أن كافة التحويلات المالية المعلقة والغير منفذة أثناء عطل أنستا باي ستنفذ خلال ساعات قليلة بأن يتم التحويل إلى الطرف المحول إليه أو يرتد المبلغ المالي إلى حساب صاحب التحويل.