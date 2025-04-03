وزارة التربية المغربية تكشف عن خطوات تسجيل التلاميذ الجدد عبر الموقع الرسمي “مسار 2025”

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة في المغرب عن رقمنة عملية تسجيل التلاميذ الجدد للعام الدراسي 2025/2026 عن طريق منظومة مسار، وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط عملية التسجيل وتوفي قاعدة بيانات دقيقة، وتعزيز فرصة التواصل بين المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور تمهيدًا لاستبدال الملف الورقي بملف إلكتروني، وتعتبر من أفضل وأهم الخدمات التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية المغربية للطلاب وأولياء الأمور.

تسجيل التلاميذ الجدد

تسجيل التلاميذ الجدد يكون عبر الموقع الإلكتروني لمنصة مسار وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة مسار

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقك الهوية.

اضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”

اختر خدمة “تسجيل التلاميذ الجدد” من الخيارات المتاحة.

تحديد العام الدراسي 2025/2026.

اختر المؤسسة التعليمية التي يدرس بها الطالب.

إدخال بيانات الطالب اللازمة في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح: الاسم والحالة المدنية وتاريخ الازدياد.

كتابة معلومات ولي الأمر بشكل صحيح.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “تسجيل الطلب”.

موعد تسجيل التلاميذ الجدد للعام 2025/2026

حددت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة عن موعد تسجيل التلاميذ الجدد للعام الدراسي الجديد 2025/2026 وسوف يكون بدايًة من يوم 1 أبريل وتستمر حتى 30 أبريل 2025 وسوف تعالج الطلبات والتصديق عليها من يوم 1 مايو حتى 15 مايو 2025، ويتم الإعلان عن النتائج بدايًة من يوم 20 مايو 2025 حتى نهاية شهر مايو.