جميع الشروط والأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الهوية الإسبانية 2025

أعلنت الحكومة الإسبانية عن إصدار النسخة الرقمية الجديدة من بطاقة الهوية الوطنية التي تتيح للمواطنين حمل هويتهم بشكل رقمي من خلال هواتفهم المحمولة كبديل رقمي للهوية التقليدية، وستقلل هذه الخطوة من الحاجة إلى حمل النسخة الورقية من البطاقة، مما يسهم في تسريع الإجراءات الحكومية وتسهيل الوصول إلى كافة الخدمات الإلكترونية.

بطاقة الهوية الإسبانية

هناك بعض الشروط الواجب توافرها لإصدار بطاقة الهوية الإسبانية والتي تتمثل في الآتي:

يجب ألا يقل عمر المواطن عن 14 سنة.

تجديد بطاقة الهوية الإسبانية فور الانتهاء من صلاحيتها.

تقديم الأوراق والمستندات اللازمة لإصدار البطاقة التي حددتها وزارة الداخلية الإسبانية.

ضرورة الحضور الشخصي في حالة إصدار بطاقة الهوية لأول مرة.

يجب سداد كافة الرسوم اللازمة نقدًا أو إلكترونيًا عند طلب الموعدلإصدار البطاقة.

الوثائق والمستندات المطلوبة لإصدار بطاقة الهوية الإسبانية

يجب إحضار الأوراق والوثائق اللازمة لإصدار بطاقة الهوية الإسبانية وهي كما يلي:

تقديم أصل ونسخة من شهادة الميلاد الحرفية أو شهادة تسجيل الجنسية الإسبانية.

صورة فوتوغرافية ملونة حديثة لوجه المواطن المتقدم مقاس 32×26 مع خلفية بيضاء وناعمة موحدة مأخوذة من الأمام والرأس مكشوف.

شهادة السكن ويجب أن تكون صادرة من البلدية قبل ثلاثة أشهر كحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب.

إحضار دفتر العائلة الذي يشمل: عقد الزواج وشهادة ميلاد الأطفال “إن وجدت”.