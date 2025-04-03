خطوات تثبيت تردد قناة mbc مصر دراما الجديد على نايل وعرب سات “هنــــــــــــــا”

تصدرت عمليات البحث عن تردد قناة mbc مصر دراما على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات للاستمتاع بمشاهدة المسلسلات والبرامج الرمضانية بأعلى جودة، حيث تقدم القناة محتوياتها بشكل حصري على مدار 24 ساعة ولا تحتاج إلى سداد رسوم شهرية أو سنوية للاشتراك في القناة.
تردد قناة mbc مصر دراما
للاستمتاع بمشاهدة المسلسلات الرمضانية إليكم تردد قناة mbc مصر على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:
قناة mbc مصر على القمر الصناعي نايل سات
- تردد القناة: 11839.
- جودة القناة: HD.
- استقطاب القناة: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- معدل ترميز القناة: 27500.
قناة mbc مصر على القمر الصناعي عرب سات
- تردد القناة: 12467.
- جودة القناة: HD.
- استقطاب القناة: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- معدل ترميز القناة: 27500.
خطوات ضبط تردد قناة mbc مصر على جهاز الاستقبال
يمكنك ضبط تردد قناة mbc مصر على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية التوجه إلى قائمة الإعدادات من الريموت.
- النقر على خانة “التركيب اليدوي أو التثبيت اليدوي” من القائمة الرئيسية.
- اضغط على خانة “إضافة قناة جديدة”.
- تحديد القمر الصناعي الذي تريد ضبطه على الجهاز “نايل سات أو عرب سات”.
- إدخال بيانات القناة المطلوبة وهي: تردد القناة واستقطاب القناة ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.
- النقر على زر “البحث عن القناة”.
- وفي النهاية اضغط على خانة “تثبيت” ويتم تنزيل القناة على الجهاز ضمن القنوات الموجودة.