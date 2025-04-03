استعد لمباريات تصفيات كأس العالم آسيا عبر تردد قناة ssc السعودية  2025 “هنـــــــــا”

ازدادت عمليات البحث من محبي مباريات كرة القدم عن تردد قناة ssc السعودية على جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات للاستمتاع بمشاهدة مباريات كرة القدم الحديثة في دوري أبطال آسيا والدوري السعودي وكأس الملك والكثير من المباريات الأخرى التابعة للدوريات العالمية بجودة عالية وبنقاء الصوت والصورة، وتعتبر من أبرز وأهم القنوات الفضائية المتخصصة في نقل مباريات كرة القدم المحلية والعالمية.

تردد قناة ssc السعودية

إليكم تردد قناة ssc السعودية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

قناة ssc على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة ssc على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 12418.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة ssc على جهاز الاستقبال