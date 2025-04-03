استعد لمباريات تصفيات كأس العالم آسيا عبر تردد قناة ssc السعودية  2025 “هنـــــــــا”

ازدادت عمليات البحث من محبي مباريات كرة القدم عن تردد قناة ssc السعودية على جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات للاستمتاع بمشاهدة مباريات كرة القدم الحديثة في دوري أبطال آسيا والدوري السعودي وكأس الملك والكثير من المباريات الأخرى التابعة للدوريات العالمية بجودة عالية وبنقاء الصوت والصورة، وتعتبر من أبرز وأهم القنوات الفضائية المتخصصة في نقل مباريات كرة القدم المحلية والعالمية.
تردد قناة ssc السعودية
إليكم تردد قناة ssc السعودية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:
قناة ssc على القمر الصناعي نايل سات
- تردد القناة: 12523.
- جودة القناة: HD.
- استقطاب القناة: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- معدل ترميز القناة: 27500.
قناة ssc على القمر الصناعي عرب سات
- تردد القناة: 12418.
- جودة القناة: HD.
- استقطاب القناة: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- معدل ترميز القناة: 27500.
خطوات ضبط تردد قناة ssc على جهاز الاستقبال
- في البداية التوجه إلى قائمة الإعدادات من جهاز التحكم.
- من القائمة الرئيسية اختر خانة “التركيب اليدوي أو التثبيت اليدوي”.
- اختر خانة “إضافة قناة جديدة”.
- تحديد القمر الصناعي الذي ترغب في ضبطه على الجهاز سواء كان “نايل سات أو عرب سات”.
- كتابة بيانات القناة اللازمة وهي: استقطاب القناة ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ وتردد القناة.
- النقر على زر “البحث عن القناة”.
- وفي النهاية اضغط على خانة “حفظ” ويتم تنزيل القناة على الجهاز ضمن القنوات الموجودة.