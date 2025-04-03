اسمك في الكشف “الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2025”

مع اقتراب منتصف كل شهر ميلادي تزداد عمليات البحث عن طريقة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي طريقة الاستعلام عن تلك الأسماء بشكل إلكتروني من الموقع الرسمي الخاص به للمستفيدين من البرنامج.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2025

يمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي عن طريق اتباع الخطوات الآتية

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

اختار من الخيارات المعروضة في القائمة الرئيسية كلمة الاستعلام عن النتيجة.

إدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم والبيانات الأخرى المطلوبة في الأماكن المخصصة لها بشكل صحيح.

الضغط على كلمة استعلام وسوف تظهر كافة التفاصيل التي تخص اسماء الجدد في تكافل وكرامة من قبل الموظفين المختصين.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في تكافل وكرامة

يتطلب وجود بعض الأوراق المراد تقديمها من أجل التسجيل في تكافل وكرامة والاستفادة منه وهذه الأوراق تتمثل في الآتي