اسمك في الكشف “الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2025”

مع اقتراب منتصف كل شهر ميلادي تزداد عمليات البحث عن طريقة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي طريقة الاستعلام عن تلك الأسماء بشكل إلكتروني من الموقع الرسمي الخاص به للمستفيدين من البرنامج.
الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2025
يمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي عن طريق اتباع الخطوات الآتية
- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.
- اختار من الخيارات المعروضة في القائمة الرئيسية كلمة الاستعلام عن النتيجة.
- إدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم والبيانات الأخرى المطلوبة في الأماكن المخصصة لها بشكل صحيح.
- الضغط على كلمة استعلام وسوف تظهر كافة التفاصيل التي تخص اسماء الجدد في تكافل وكرامة من قبل الموظفين المختصين.
الأوراق المطلوبة للتسجيل في تكافل وكرامة
يتطلب وجود بعض الأوراق المراد تقديمها من أجل التسجيل في تكافل وكرامة والاستفادة منه وهذه الأوراق تتمثل في الآتي
- تقديم نسخة من قسيمة الزواج في حالة زواج المستفيد من الدعم.
- تقديم قسيمة الطلاق في حالة الطلاق.
- توافر صورة من شهادة الميلاد التي تخص جميع أعضاء أسرة المستفيد.
- لابد من توافر صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم.
- لابد من أن يتم تقديم نسخة من بطاقة التموين من أجل التسجيل في برنامج تكافل وكرامة.
- تقديم كافة المستندات التي تثبت وجود إعاقة في حالة وجودها ومنها شهادة قومسيون طبي.
- إيصال استهلاك الكهرباء.