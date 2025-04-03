نزلت في حسابك ولا لسه؟ .. صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2025

تستعد الحكومة السعودية من أجل إطلاق جولة جديدة لصرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات في مصر، وقد تهدف تلك العلاوة إلى تحسين مستوى المعيشة ومواجهة غلاء الأسعار في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، كما أنها تتيح للمستفيدين تحسين الأوضاع الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الضرورية للفئات المستحقة لها.

موعد صرف العلاوات الخمسة

يوجد موعد محدد يتم فيه صرف العلاوات الخمسة لشهر مارس هذا العام للفئات المستحقة لها، وهذا الموعد هو

تم صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمسة في مصر في شهر ديسمبر الماضي عام 2024.

تم صرف العلاوة الخامسة والأخيرة من العلاوات الخمسة في شهر مارس 2025.

ولن يتم الإعلان إلى هذا الوقت عن صرف العلاوات الخمسة لعام 2026.

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمسة

توجد العديد من الخطوات البسيطة التي يجب اتباعها من أجل الاستعلام عن العلاوات الخمسة وقيمتها وهذه الخطوات تتمثل في الآتي