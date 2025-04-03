خطوات تثبيت تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 “لمتابعة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 187”

يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد قناة الفجر الجزائرية التي يمكن من خلالها مشاهدة كافة الأفلام والمسلسلات التركية التي يتم عرضها على هذه القناة عند تحميلها على شاشة التليفزيون، وقد يستمتع بمشاهدتها الملايين من المشاهدين حول العالم، كما أن هذه القناة تقوم بعرض كافة المسلسلات بجودة عالية من حيث الصوت والصورة.
تردد قناة الفجر الجزائرية
يوجد تردد خاص بقناة الفجر الجزائرية يمكن إدخاله في شاشة التليفزيون لتحميلها ومشاهدة المسلسلات التركية التي يتم عرضها بواسطة هذه القناة وهذا التردد هو:
- تردد القناة هو 12034
- القمر الصناعي لقناة الفجر الجزائرية هي النايل سات.
- معدل الترميز 5000
- معدل الاستقطاب رأسي V
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
- جودة القناة SD
تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات
يوجد تردد خاص بقناة الفجر الجزائرية يمكن ضبطها على الرسيفر من أجل متابعة المسلسلات المشهورة من خلالها وهذا التردد يكون كالآتي:
- تردد القناة هو 11034.
- معامل الاستقطاب يكون رأسي
- معامل تصحيح الخطأ 5/6.
- معدل الترميز 27500.
طريقة ضبط قناة الفجر الجزائرية الجديد على الرسيفر
يمكن ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات أو عرب سات، من خلال اتباع الخطوات الآتية
- الضغط على زر الإعدادات.
- اختار من زر ريموت الكنترول كلمة خيارات أو كلمة option إذا كان الرسيفر باللغة الإنجليزية من القائمة المعروضة أمامك.
- الضغط بعدها من زر ريموت الكنترول على كلمة تثبيت، ثم اختار كلمة التثبيت اليدوي من أجل تنزيل القناة وضبطها.
- سوف تظهر العديد من الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال البيانات التي تخص القناة.
- عند الانتهاء من إدخال كافة البيانات المطلوبة التي تخص القناة، قوم في النهاية بالضغط على كلمة بحث وبعدها كلمة حفظ، ثم يتم الانتهاء من تنزيل القناة.