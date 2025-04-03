خطوات تثبيت تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 “لمتابعة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 187”

يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد قناة الفجر الجزائرية التي يمكن من خلالها مشاهدة كافة الأفلام والمسلسلات التركية التي يتم عرضها على هذه القناة عند تحميلها على شاشة التليفزيون، وقد يستمتع بمشاهدتها الملايين من المشاهدين حول العالم، كما أن هذه القناة تقوم بعرض كافة المسلسلات بجودة عالية من حيث الصوت والصورة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يوجد تردد خاص بقناة الفجر الجزائرية يمكن إدخاله في شاشة التليفزيون لتحميلها ومشاهدة المسلسلات التركية التي يتم عرضها بواسطة هذه القناة وهذا التردد هو:

تردد القناة هو 12034

القمر الصناعي لقناة الفجر الجزائرية هي النايل سات.

معدل الترميز 5000

معدل الاستقطاب رأسي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6

جودة القناة SD

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

يوجد تردد خاص بقناة الفجر الجزائرية يمكن ضبطها على الرسيفر من أجل متابعة المسلسلات المشهورة من خلالها وهذا التردد يكون كالآتي:

تردد القناة هو 11034.

معامل الاستقطاب يكون رأسي

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

طريقة ضبط قناة الفجر الجزائرية الجديد على الرسيفر

يمكن ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات أو عرب سات، من خلال اتباع الخطوات الآتية