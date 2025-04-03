في هذا التاريخ .. موعد عودة العمل بعد إجازة عيد الفطر 2025

أعلن مجلس الوزراء المصري موعد عودة العمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك من أجل استئناف العمل من حديد لكافة العاملين في القطاع العام والخاص والبنوك والمدارس، كما تختلف مواعيد بدء عمل الموظفين في القطاع العام عن القطاع الخاص وذلك على حسب قرارات صاحب المؤسسة.
موعد عودة العمل بعد إجازة عيد الفطر 2025
يوجد موعد محدد يتم فيه بدء العمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وهذا الموعد هو:
- موعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك تكون يوم الأربعاء الموافق 2 من إبريل بعد أن أكدت دار الإفتاء المصرية أن أول أيام العيد هي يوم الإثنين الموافق 31 من مارس.
- تختلف مدة إجازة عيد الفطر في القطاع الخاص وفقا لطبيعة العمل وصاحب المؤسسة وهذه الإجازة مدفوعة الأجر مع إمكانية تشغيلهم خلال العطلة بأجر إضافي.
- موعد العودة إلى العمل توافق يوم الخميس 3 من إبريل باستثناء بعض الجهات الخاصة.
موعد عودة العمل في البنوك
تبدأ مواعيد العمل في البنوك بعد إنتهاء إجازة عيد الفطر في الموعد التالي:
- موعد عودة العمل لكافة العاملين في البنوك بعد إجازة عيد الفطر المبارك توافق يوم الخميس 3 من إبريل.
- موعد عمل الموظفين في البنوك يبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا.
- كما أن مواعيد استقبال العملاء في البنوك تكون من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا.
- مواعيد عمل الفروع المتواجدة داخل المراكز التجارية تمتد ساعات العمل لها حتى الساعة السابعة مساء.
- مواعيد العمل في البنوك التي تتواجد في المطارات والفنادق تكون متاحة على مدار أربعة وعشرين ساعة بشكل يومي عدا يومي الجمعة والسبت.