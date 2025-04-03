في هذا التاريخ .. موعد عودة العمل بعد إجازة عيد الفطر 2025

أعلن مجلس الوزراء المصري موعد عودة العمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك من أجل استئناف العمل من حديد لكافة العاملين في القطاع العام والخاص والبنوك والمدارس، كما تختلف مواعيد بدء عمل الموظفين في القطاع العام عن القطاع الخاص وذلك على حسب قرارات صاحب المؤسسة.

موعد عودة العمل بعد إجازة عيد الفطر 2025

يوجد موعد محدد يتم فيه بدء العمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وهذا الموعد هو:

موعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك تكون يوم الأربعاء الموافق 2 من إبريل بعد أن أكدت دار الإفتاء المصرية أن أول أيام العيد هي يوم الإثنين الموافق 31 من مارس.

تختلف مدة إجازة عيد الفطر في القطاع الخاص وفقا لطبيعة العمل وصاحب المؤسسة وهذه الإجازة مدفوعة الأجر مع إمكانية تشغيلهم خلال العطلة بأجر إضافي.

موعد العودة إلى العمل توافق يوم الخميس 3 من إبريل باستثناء بعض الجهات الخاصة.

موعد عودة العمل في البنوك

تبدأ مواعيد العمل في البنوك بعد إنتهاء إجازة عيد الفطر في الموعد التالي: