جميع القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو 2025 ومواعيد المباراة لجميع الدول

يخوض منتخب مصر تحت 17 عاما بطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين أمام نظيره بوركينا فاسو مساء يوم الخميس الموافق 3 من إبريل في المغرب، وقد تأتي هذه المباراة ضمن الجولة الثانية لمنافسات البطولة، ويمكن مشاهدة تلك المباراة على العديد من القنوات الرياضية التي تم الإعلان عنها.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو

يمكن مشاهدة مباراة مصر أمام بوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا للناشئين هذا العام لشهر إبريل، وذلك عبر القنوات الرياضية التالية

يتم عرض مباراة مصر أمام نظيره بوركينا فاسو عبر قناة بين سبورت hd 6.

كما يمكن مشاهدتها عبر القناة الرياضية المغربية.

يمكن مشاهدة تلك المباراة مساء يوم الخميس عبر قناة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على اليوتيوب.

إتاحة عرض المباراة على منصة فيفا بلس وimg.

تفاصيل مباراة مصر وبوركينا فاسو

هناك بعض التفاصيل التي تخص مباراة مصر وبوركينا فاسو ضمن الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا للناشئين، وهذه التفاصيل هي