الفراعيين تحت سن 17 عام .. استعد لـ موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو عبر القنوات الناقلة 2025

تستعد الفراعنة الصغار بقيادة أحمد الكأس إلى لقاء نظيره بوركينا فاسو في ثاني كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما، وقد تأتي هذه المباراة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية للناشئين، وقد تم الكشف عن التشكيل المتوقع لتلك المباراة من أجل الاستعداد لمشاهدتها في الموعد المحدد.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

تم تحديد موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو في بطولة إفريقيا للناشئين ضمن الجولة الثانية تحت 17 عاما، وهذا الموعد هو

تقام مباراة مصر وبوركينا فاسو في ثاني لقاؤه بكأس الأمم الأفريقية مساء يوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة بتوقيت المملكة.

يدخل منتخب مصر مواجهة بوركينا فاسو بلا نقاط.

تذاع تلك المنافسات بطولة أمم إفريقيا تحت 17 عاما من خلال القنوات الناقلة لتلك المباراة وعي قناة بي إن سبورت وقناة الرياضية المغربية وقناة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على اليوتيوب.

كما يمكن متابعة تلك المباراة بكل سهولة عبر منصة فيفا بلس.

تقام المباراة بين مصر وبوركينا فاسو في دولة المغرب.

تشكيل منتخب مصر للناشئين المتوقع أمام بوركينا فاسو

يوجد تشكيل متوقع لمباراة مصر للناشئين أمام بوركينا فاسو التي تقام في المغرب مساء يوم الخميس، وهذا التشكل متمثل في الآتي: