اتفرج وشجع “مباريات الناشئن في كأس أمم أفريقيا” .. موعد مباراة أوغندا وتنزانيا 2025

ينتظر عشاق مرة القدم موعد مباراة أوغندا أمام تنزانيا التي تقام مساء يوم الخميس الموافق 3 من إبريل ضمن الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما، وقد يشعر كلا الفريقين إلى الوصول إلى نتيجة إيجابية من أجل التأهل إلى الأدوار العالية من البطولة القارية التي تشهد تنافس قوي.

موعد مباراة أوغندا وتنزانيا

تم تحديد موعد مباراة أوغندا وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا ضمن الجولة الثانية التي تقام في المغرب، وهذا الموعد هو

تقام مباراة أوغندا وتنزانيا في كأس الأمم الأفريقية ضمن الجولة الثانية مساء يوم الخميس الموافق 3 من إبريل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والمغرب وتونس والجزائر.

كما تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية ودول الخليج.

تقام المباراة في سلطنة عمان والإمارات في يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء عبر القنوات الناقلة لها.

القنوات الناقلة لمباراة أوغندا أمام تنزانيا في كأس أمم إفريقيا

تم الإعلان عن القنوات التي تقوم بنقل مباراة أوغندا وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا ضمن الجولة الثانية، وهذه القنوات هي: