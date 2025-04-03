رسمياً…موعد امتحانات آخر العام لصفوف النقل والشهادة الاعدادية بالترم الثانى 2025

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسمياً مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي الثاني 2025 لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي العام ومن المقرر تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني بداية من يوم السبت 24 مايو وتستمر حتى يوم الخميس 29 مايو 2025. كما يشمل الجدول امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية.

جدول امتحانات المرحلة الابتدائية 2025

ننشر لكم بالتفصيل مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية في مصر لعام 2025 القصل الدراسي الثاني، حيث تبدأ الامتحانات من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي، وذلك وفقاً لما كانت قد أعلنته وزارة التربية والتعليم ونحن ننصح الطلاب وأولياء الأمور بالاطلاع على المواعيد المحددة والاستعداد الجيد لضمان تحقيق أفضل النتائج في جميع المواد الدراسية.

المرحلة بداية الامتحانات نهاية الامتحانات المرحلة الأولى (الصف الأول والثاني الابتدائي) يوم الأحد 11 مايو الخميس 15 مايو 2025 المرحلة الثانية (التقييم النهائي) يوم الأحد 18 مايو الخميس 22 مايو 2025 من الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي يوم الأحد 18 مايو الخميس 29 مايو 2025

مواعيد امتحانات الشهادات العامة

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت 31 مايو 2025 وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو 2025. أما امتحانات الثانوية العامة فسوف تبدأ يوم الأحد 15 يونيو 2025. وبالنسبة للدبلومات الفنية،وتتنوع المواعيد حسب التخصصات، بدءًا من 22 مايو وحتى 20 يونيو 2025، وفقًا لجدول كل تخصص.

موعد بدء الإجازة الصيفية

سوف تبدأ الإجازة الصيفية لطلاب صفوف النقل يوم الجمعة 30 مايو 2025، بينما تبدأ إجازة الشهادة الإعدادية يوم الخميس 5 يونيو 2025 وتهدف الوزارة من خلال تحديد هذه المواعيد المبكرة إلى تنظيم الوقت وضمان استمرارية العملية التعليمية بسلاسة.