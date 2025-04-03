شجع حالًا .. موعد مباراة الكاميرون وجنوب افريقيا تحت سن 17 عام “اتفرج وشجع منتخبك”

يستعد عشاق مرة القدم لموعد مباراة الكاميرون وجنوب أفريقيا في منافسات كأس الأمم الأفريقية ضمن المجموعة الثانية تحت 17 عاما، وقد تأتي تلك المباراة في توقيت حاسم لمنتخب الكاميرون من أجل تعديل أوضاعه والعودة إلى المنافسة مرة أخرى وقد يأمل فريق جنوب افريقيا إلى تحقيق فوزه في تلك المباراة وتعزيز صدارته.

موعد مباراة الكاميرون وجنوب افريقيا

تم تحديد موعد مباراة الكاميرون وجنوب أفريقيا ضمن الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وهذا الموعد هو

تبدأ انطلاق مباراة الكاميرون وجنوب أفريقيا مساء يوم الخميس الموافق 3 من إبريل، وقد ينتظرها عشاق كرة القدم في دولة المغرب.

تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرا وذلك بتوقيت كلا من المغرب وتونس والجزائر.

كما تبدأ المباراة مساء اليوم في تمام الساعة الثالثة ظهرا بتوقيت مصر وفلسطين.

تقام المباراة في السعودية ودول الخليج مساء يوم الخميس في تمام الساعة الرابعة مساء.

تبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان ضمن مواجهة قوية.

تقام المباراة في دولة المغرب في المواعيد المحددة لها.

القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون وجنوب أفريقيا

تم تحديد القنوات التي سوف تقوم بنقل مباراة الكاميرون وجنوب أفريقيا ضمن الجولة الثانية في كأس الأمم الأفريقية، وهذه القنوات هي