شجع منتخبك عبر القنوات الناقلة “موعد مباراة المغرب وزامبيا” .. التشكيل المتوقع للفريقين

يستعد عشاق كرة القدم لموعد مباراة المغرب وزامبيا ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين لكرة القدم، وقد يدخل المنتخب المغربي في اللقاء بنفسه بثقة كبيرة أمام نظيره، وقد يأمل فريق زامبيا في تجاوز العقبات من أجل إثبات قدرته على التأهل للمرحلة المقبلة في كأس البطولة.

موعد مباراة المغرب وزامبيا

يوجد موعد محدد يتم فيه عرض مباراة المغرب وزامبيا ضمن الجولة الأولى في كأس الأمم الأفريقية، وهذا الموعد هو

تقام المباراة اليوم الخميس الموافق 3 من إبريل هذا العام على ملعب البشير في المحمدية

تنظلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت غرينتش.

تعتبر هذه المباراة نقطة هامة لي مشوار المنتخبين في البطولة، وقد يسعى كلا الفريقين مساء اليوم من أجل التأهل إلى الأدوار المقبلة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وزامبيا

تم الكشف عن القنوات التي سوف تقوم بنقل مباراة المغرب وزامبيا ضمن الجولة الثانية في كأس أمم إفريقيا التي تقام مساء اليوم للتأهل إلى بطولة إفريقيا، وهذه القنوات هي