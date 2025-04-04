تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة للمستفيدين الجدد

منحة العمالة الغير منتظمة تعد هذه المنحة ضمن احد المبادات التي يتم تقديمها من قبل الحكومة المصرية من اجل تقديم المساعدات المالية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، من اجل العمل علي سد احتياجاتهم حيث تيتم تقديمها للفئات الأكثر احتياجا والأقل دخلا من اجل رفع مستوي المعيشه، حيث وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدة شروط أساسية يجب أن تتوافر بجميع من يريد التسجيل بهذه المنحة، كذلك كشفت عن الخطوات اللازمة للتسجيل بها في السطور الآتية سنوضحها تابعونا.

شروط منحة العمالة الغير منتظمة 2025

صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن مجموعه من الشروط اللازم تواجدها في جميع المتقدمين بالحصول علي منحة العمالة الغير منتظمة ألا وهي:

أولا: أن يون المتقدم حاملا للجنسية المصرية، مقيم بالأراضي المصرية إقامة دائمة.

ثانيا: أن لا يكون المتقدم مالك لأي أصول سواء كان عقارات أو أراضي، أو سيارات.

ثالثا أن لا يكون مؤمنا عليه من احد الهيئات الحكومية او الخاصة.

رابعا: أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنه ولا يتخطى سن 60.

خامسا: أن يكون المتقدم مقيدا في البطاقة الشخصية به احد المهن التجارية أو اليدوية وذلك ليكون مندرجا تحت فئة العمالة الغير منتظمة.

خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2025