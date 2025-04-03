خلي بالك من أكلة الفسيخ.. نصائح هامة عند تناول الفسيخ والرنجة الان

شهدت أسعار الفسيخ والرنجه ارتفاع ملحوظا خلال هذه الفترة وذلك لكثرة الإقبال علي شرائها من قبل العديد من المواطنين حيث بلغ سعر كيلو الفسيخ بقيمة تتراوح ما بين 300 إلي 370 جنيها للكيلو بحسب حجم السمكة، وصل كيلو الرنجة بقيمة تتراوح ما بين 140 إلي 200 جنيها، حيث يتزايد الطلب علي شرائها خلال فترة عيد الفطر المبارك وأيضا شم النسيم تعد من اكثر العوامل التي تؤدي إلي ارتفاع السعر علي الفور كذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج، لذا يجب أن يحرص المواطنين عند تناول هذه الأسماك المملحة بتأكد من تاريخ الإنتاج والصلاحية، كذلك شرائها من أماكن موثوق بها، إليكم جميع التفاصيل في السطور القادمة.

اهم النصائح التي يجب فعلها عند تناول أكلات الفسيخ والرنجة

يجب أن نشرب كمية كبيرة من المياه وذلك من اجل تقليل من ملوحة الفسيخ والرنجة.

بالإضافة إلي تناول اليانسون حيث يساهم في تهدئة الجسم وتخلصه من كميات الأملاح الزائدة التي حصل عليها الجسم، تناول الأعشاب الأخري مثل المرمرية والقرفة والزنجبيل.

ملحوظة: عند الشعور بالغثيان وعدم الشعور بالراحة عند تناوله يجب التوجه إلي اقرب مستشفي لعمل جميع الإجراءات اللازم فعلها في هذه الحالة.

كيفية تحضير سلطة الفسيخ

قم بإحضار كمية الفسيخ المراد تناولها وقم بتنظيفها جيدا ثم قم بتخليته من الشوك والجلد، جميع الشوائب.

قم بتقطيعه ثم أضع عليه عدد 1 طماطم مكعبات صغير وبصل وفلفل ألوان مع وضع زيت الزيتون والليمون.

خطوات تقديم سلطة الرنجه