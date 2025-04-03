سعر طن الأرز الشعير والأبيض في الاسواق الان

شهدت أسعار الأرز حالة من الإستقرار مع بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 3 من شهر أبريل 2025 بمختلف الأسواق التجارية المتخصصة في عمليات البيع والشراء للأرز، كونه من الوجبات الرئيسية التي لا يمكن الإستغناء عنها، فيما يمكنك التعرف على سعر طن الأرز الشعير والأبيض، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

سعر طن الأرز الشعير والأبيض اليوم

جاءت أخر تحديثات تمت على أسعار الأرز الشعير والأبيض اليوم الخميس، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر طن الأرز الشعير الرفيعة إلى 16 ألف و500 جنيه.

فيما سجل سعر طن الأرز الشعير العريضة نحو 17 ألف و800 جنيه للطن الواحد.

بالإضافة إلى أن الأرز الأبيض تراوح من 24 لـ 29 ألف جنيه للطن الواحد بناءً على النوع ودرجة الكسر.

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم

أما عن أسعار الأرز للكيلو الواحد داخل كافة المحلات التجارية، تزامنًا مع الجهود الكبيرة المبذولة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية لضخ كميات هائلة من السلع بالأسواق، وعليه فإن الأسعار جاءت كما يأتي:-