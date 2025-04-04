طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين دون زيارة الفرع الان

تعد خدمة فتح حساب بنكي آون لاين في بنك الخرطوم من اكثر الخدمات التي توفر وتتيح للمواطنين بفتح الحساب سواء كانوا داخل البلاد أم خارجها توفيرا عليهم عدم الذهاب إلي احد فروع البنك، لذا يبحث الكثير من الأشخاص عن كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم حيث تعتبر خدمة مميزة من الخدمات التي تم الإعلان عنها من قبل بنك الخرطوم بسبب تسهيلها علي العملاء فتح الحساب، من خلال الموضوع وعبر السطور القادمة سنوضح لكم جميع الإجراءات اللازمة لفتح الحساب، بالإضافة إلي الشروط اللازم توافرها علي العميل بفتح حساب بنكي آون لاين في بنك الخرطوم انتظرنا.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم آون لاين

باتباع هذه الخطوات يمكنكم فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الموقع الإلكتروني الخاص به حيث تتمثل هذه الخطوات في:

أولا: يرجي التوجه إلي الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الخرطوم.

ثانيا: قم بالضغط علي زر تسجيل حساب جديد.

ثالثا: قم بإدخال البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

رابعا: يتطلب منك اختيار نوع الحساب اذا كان جاري أو توفير.

خامسا: إرفاق كافة المستندات اللازمة، التأكد من دقه البيانات والمستندات المدخلة.

سادسا: انقر علي زر إرسال الطلب.

أخيرا: يتم إرسال رسالة علي بريدك الإلكتروني متضمنه بنجاح عملية فتح الحساب في بنك الخرطوم.

ماهي شروط فتح حساب في بنك الخرطوم؟

لجميع المواطنين الذين يودون فتح حساب في بنك الخرطوم يجب أن تتوافر بعض الشروط والأحكام وهي كالتالي: