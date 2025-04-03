ثبت قناة وناسة كيدز للأطفال على النايل سات وعرب سات لمشاهدة أغاني لولو يومياً للأطفال

قناة وناسة كيدز من القنوات الفضائية المحبوبة للأطفال الصغيرة التي نالت إعجاب الكثير ولها شهرة واسعة في البلاد العربية ولها شعبية واسعة في الوطن العربي بالكامل لذلك سوف نقوم بتوضيح التردد كذلك سوف نوضح لكم طريقة تنزيل قناة وناسة على جهازك الشخصي الخاص بك لمتابعة أجمل الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية المجانية التي نالت إعجاب الأسر والعائلات العربية.

تردد قناة وناسة كيدز للأطفال على النايل سات

يبحث العديد من محبي قنوات الأطفال في الفترة الحالية على تردد قناة وناسة كيدز للأطفال لمشاهدة أفضل الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية المجانية التي نالت إعجاب الكثير من المتابعين ولها شهرة في الفترة الراهنة لذلك سوف نوضح لكم تفاصيل التردد لمشاهدة أفضل الأغاني والأناشيد بشكل مستمر.

تردد قناة وناسة كيدز نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

معامل الترميز: 27500.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة وناسة على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد للقناة: 11270.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معامل الترميز: 27500.

كيفية تنزيل تردد قناة وناسة كيدز