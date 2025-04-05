بعد تأجيل الحلقة 187..موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الحلقة الجديدة وتردد القنوات الناقلة للمسلسل

يعتبر مسلسل قيامة عثمان من أهم المسلسلات التاريخية التركية التي حازت على شهرة واسعة بسبب نجاح المواسم السابقة حيث يعرض الموسم السادس على بعض القنوات ومنها قناة الفجر الجزائرية الفضائية لذلك سوف نوضح لكم موعد عرض مسلسل قيامة عثمان بعد تأجيل عرض الحلقة الجديدة رقم 187 كذلك سوف نشرح للجميع طريقة تنزيل القناة الفضائية المجانية على جهازك الشخصي الخاص بك لمتابعة أجمل المسلسلات التاريخية التركية.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان بعد تأجيل الحلقة 187

لقد تقرر تأجيل عرض مسلسل قيامة عثمان بعد تأجيل الحلقة 187 إلى يوم الأربعاء المقبل 9 من شهر أبريل لعام 2025 حيث يعرض المسلسل كل يوم أربعاء الساعة 8 مساءً بتوقيت تركيا على قناة Atv التركية كما يمكن متابعته مترجم إلى اللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وتركيا و10 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة 11 مساء بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

تردد قناة ATV التركية على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12130

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

طريقة تنزيل القنوات الناقلة للمسلسل

سوف نوضح كيفية تثبيت القناة الفضائية الناقلة للمسلسل حيث لمن يرغب في مشاهدة الحلقات الجديدة من مسلسل قيامة عثمان على قناة ATV التركية أو الفجر الجزائرية يمكنكم تنزيل القنوات عبر جهاز الاستقبال باتباع الخطوات التالية: