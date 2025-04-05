بعد تأجيل الحلقة 187..موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الحلقة الجديدة وتردد القنوات الناقلة للمسلسل

يعتبر مسلسل قيامة عثمان من أهم المسلسلات التاريخية التركية التي حازت على شهرة واسعة بسبب نجاح المواسم السابقة حيث يعرض الموسم السادس على بعض القنوات ومنها قناة الفجر الجزائرية الفضائية لذلك سوف نوضح لكم موعد عرض مسلسل قيامة عثمان بعد تأجيل عرض الحلقة الجديدة رقم 187 كذلك سوف نشرح للجميع طريقة تنزيل القناة الفضائية المجانية على جهازك الشخصي الخاص بك لمتابعة أجمل المسلسلات التاريخية التركية.
موعد عرض مسلسل قيامة عثمان بعد تأجيل الحلقة 187
لقد تقرر تأجيل عرض مسلسل قيامة عثمان بعد تأجيل الحلقة 187 إلى يوم الأربعاء المقبل 9 من شهر أبريل لعام 2025 حيث يعرض المسلسل كل يوم أربعاء الساعة 8 مساءً بتوقيت تركيا على قناة Atv التركية كما يمكن متابعته مترجم إلى اللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وتركيا و10 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة 11 مساء بتوقيت الامارات العربية المتحدة.
تردد قناة ATV التركية على نايل سات
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 10796
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- الجودة: HD
تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 12130
- الاستقطاب: رأسي
- معدل الترميز: 27500
- الجودة: HD
طريقة تنزيل القنوات الناقلة للمسلسل
سوف نوضح كيفية تثبيت القناة الفضائية الناقلة للمسلسل حيث لمن يرغب في مشاهدة الحلقات الجديدة من مسلسل قيامة عثمان على قناة ATV التركية أو الفجر الجزائرية يمكنكم تنزيل القنوات عبر جهاز الاستقبال باتباع الخطوات التالية:
- اضغط على زر القائمة باستخدام جهاز التحكم عن بعد.
- ثم انتقل إلى إعدادات جهاز الاستقبال.
- اختر قائمة الترددات واضغط على “إضافة تردد”.
- قم بإدخال الترددات بشكل يدوي مع تحديد معدل الترميز وتصحيح الخطأ.
- اختر نوع الاستقطاب (أفقي أو رأسي).
- ابحث عن القناة المناسبة (الفجر الجزائرية أو ATV التركية).
- احفظ القناة لمتابعة الحلقات الجديدة لمسلسل قيامة عثمان.