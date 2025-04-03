في غمضة عين يزول.. رابط فتح حساب بنك أمدرمان الوطني من بيتك الان

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
في غمضة عين يزول.. رابط فتح حساب بنك أمدرمان الوطني من بيتك الان
شروط وطريقة فتح حساب في بنك أمدرمان الوطني 2025

من مكانك افتح حسابك مجانا بنك أم درمان الوطني يقدم العديد من الخدمات المصرفية للعملاء الذين يريدون بفتح حساب بنكي دون الحاجة لعدم زيارة البنك ومن أي مكان يمكنكم فتح الحساب البنكي، يعتبر بنك أم درمان الوطني  هو المكان الآمن لجميع العملاء الذين يريدون بإيداع أموالهم ومدخراتهم حيث يساهم هذا البنك في بناء الدولة والمجتمع،في  يبحث العديد من المواطنين بمعرفه الخطوات اللازمة من اجل فتح حساب بنكي في بنك أم درمان سنسرد لكم كافة التفاصيل اللازمة التي تتعلق بهذا الموضوع في السطور الآتية.

كيفية فتح حساب بنكي في بنك أم درمان الوطني

الآن أصبح بالإمكان فتح الحساب عن بعد بالدخول إلي الموقع الإلكتروني الخاص ببنك أم درمان الوطني، تتمثل خطوات فتح الحساب البنكي في أم درمان الوطني في اتباع هذه الخطوات:

  • في بداية الآمر: قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك أم درمان الإلكتروني الوطني.
  • ثم انقر علي أيقونة فتح الحساب من خلال إدخال تسجيل الدخول عبر رقم الهاتف، إنشاء أيميل.
  • قم بتعبئة جميع البيانات الشخصية الخاصة بك.
  • كما يجب إرفاق كافة المستندات اللازمة.
  • الموافقة علي الشروط والأحكام.
  • انقر علي زر التالي.
  • قم بالنقر علي التأكد من البريد الإلكتروني، كلمة المرور.
  • اضغط علي زر إرسال الطلب، يتم مراجعه جميع البيانات والمستندات الخاصة بك.
  • في النهاية: ستتلقى رسالة علي بريدك الإلكتروني تؤكد نجاح عملية فتح حساب في بنك أم درمان الوطني.

شروط فتح حساب في بنك أم درمان الوطني

  • علي العميل أن يكون سوداني الجنسية.
  • يجب أن لا يقل مبلغ الإيداع عن 10.000 جنيها سوداني من اجل تفعيل الحساب.
  • تقديم بطاقة الهوية الوطنية للمقيم وينبغي أن تكون سارية، لا يقل عمر العميل عن 18 عام.
  • أما بالنسبة للمغترب يجب تقديم جواز السفر ويكون مفعل.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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